ТЦ и ВДНХ в Москве могут стать площадками для стационаров по COVID-19

Торговые центры и ВДНХ рассматриваются в качестве площадок для временных стационаров для пациентов с коронавирусом. Об этом заявил 30 апреля мэр Москвы Сергей Собянин.

Также он прокомментировал вопрос об отмене ограничений, введенных из-за ситуации с коронавирусом.

«Если после майских праздников будет позитивная динамика в борьбе с коронавирусом, то будет рассмотрен вопрос о снятии ограничительных мер», - отметил он.

Ранее глава города заявил, что ситуацию в Москве постепенно удается стабилизровать, возможно, Москва вышла на пик заболеваемости. Однако, по его словам, пройдено только четверть пути.

Напомним, что режим самоизоляции был продлен до 11 мая. И решающими для россиян станут последующие две недели. Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее заявила, что нарушать режим самоизоляции в предстоящие в майские праздники недопустимо, иначе все усилия, принятые ранее, окажутся напрасными.

За последние сутки в России было диагностировано 7099 случаев заражения. Всего за период пандемии всего заболели 106 498 человек, свыше 10 тысяч уже выздоровели. Большинство заболевших находятся в Москве.