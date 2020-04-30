Мишустин попросил россиян оставаться дома
Премьер-министр России Михаил Мишустин заболел коронавирусом. В свете этого глава правительства вновь призвал россиян оставаться дома, подчеркнув, что возвращение к нормальной жизни страны сейчас зависит от каждого из нас.
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Премьер-министр России Михаил Мишустин, у которого 30 апреля был диагностирован коронавирус, попросил граждан оставаться дома и соблюдать меры безопасности.
«Хочу еще раз обратиться ко всем гражданам нашей страны с просьбой максимально серьезно отнестись к коронавирусной инфекции и ее распространению», - сказал премьер.
По его словам, России удастся побороть COVID-19 и сейчас правительство принимает для этого все необходимые меры.
Однако точная дата, когда страна сможет вернуться к полноценной жизни, зависит от дисциплины каждого.
Об инфицировании коронавирусом Мишустин сообщил накануне вечером. Скорейшего выздоровления ему уже пожелал Владимир Путин.
Исполняющим обязанности премьера будет исполнять Андрей Белоусов.