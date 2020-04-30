Мишустин попросил россиян оставаться дома

Премьер-министр России Михаил Мишустин, у которого 30 апреля был диагностирован коронавирус, попросил граждан оставаться дома и соблюдать меры безопасности.

«Хочу еще раз обратиться ко всем гражданам нашей страны с просьбой максимально серьезно отнестись к коронавирусной инфекции и ее распространению», - сказал премьер.

По его словам, России удастся побороть COVID-19 и сейчас правительство принимает для этого все необходимые меры.

Однако точная дата, когда страна сможет вернуться к полноценной жизни, зависит от дисциплины каждого.

Об инфицировании коронавирусом Мишустин сообщил накануне вечером. Скорейшего выздоровления ему уже пожелал Владимир Путин.

Исполняющим обязанности премьера будет исполнять Андрей Белоусов.