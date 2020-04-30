Мишустин: правительство продолжит работу, я буду в контакте с коллегами

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, который заявил, что у него выявлен коронавирус, сообщил, что правительство продолжит активно работать. Сам Мишустин пообещал придерживаться правил самоизоляции и поддерживать связь с кабинетом министров.

«Правительство продолжит работу в штатном режиме, и я планирую находиться в активном контакте с коллегами по телефону и видеосвязи, с вами, Владимир Владимирович, по всем основным вопросам», - сказал он.

Ранее стало известно, что у Мишустина обнаружен коронавирус. Об этом он сам доложил президенту Владимиру Путину. На место исполняющего обязанности премьер-министра назначен первый вице-премьер Андрей Белоусов. Президент пожелал Михаилу Мишустину скорейшего выздоровления.