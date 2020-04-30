Обман в эпоху коронавируса: как мошенники наживаются в период пандемии

Из-за пандемии коронавирусной инфекции и введения ограничительных мер участились случаи мошенничества.

Наиболее часто злоумышленники используют схему продажи товаров и различных услуг, которых на самом деле нет. В частности, под предлогом защиты от COVID-19 мошенники предлагают приобрести маски якобы с отсеивающими фильтрами или очистители воздуха, которые могут избавить от микробов. Также злоумышленники продают огромную партию аппаратов ИВЛ производства конца 90-х-начала двухтысячных годов.

Для обмана населения мошенники начали использовать и режим ограничения передвижения, предлагая приложения, которые могут определить, насколько можно отходить от дома. Для этого нужно ввести данные своей банковской карты. Помимо этого проводят махинации с пропусками - продают недействительные пропуска. За данную услугу мошенники брали от 3 до 15 тысяч рублей, а еще просили прислать личные данные.

«Подозреваемые сообщали, что для получения такого пропуска необходимо предоставить свои паспортные данные. А также информацию о государственных, регистрационных знаках транспортных средств», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Некоторым россиянам приходили сообщения в социальных сетях с предложением получить выплаты в связи с коронавирусом.

«Пришло сообщение от якобы “Госуслуг”. Дальше - ссылка. И все просто - в два клика. Мне пишут, что нужно оплатить госпошлину. Чтобы продолжить эту операцию и перевести деньги на карточку - мне нужно заплатить еще комиссию в размере 695 рублей», - сказала Альбина Мамонова .

Эксперты по кибербезопасности уверяют - мошенники создают клоны сайтов и аккаунтов известных компаний.

«Злоумышленники полностью копируют цветовое исполнение, шрифты, формат текста. И визуально отличить это сообщение от настоящего очень сложно. В момент перехода на такую страничку нужно проверять на какой сайт вы в реальности попали. То есть нужно очень внимательно смотреть на адресную строку браузера», - отметил Специалист по кибербезопасности Павел Мельников.

COVID-мошенничество развивается так быстро, что его уже можно назвать пандемией, которая насчитывает уже тысячи «жертв».

«Если мы говорим про маленькие транзакции большого количества людей - то все это работает только тогда, когда целый вал обращений - такая серийная работа мошенников», - добавил юрист Андрей Некрасов.

Некоторых мошенников удается найти и наказать, а многих вычислить так и не удается. Поэтому, лучший способ защиты - это изоляция от сообщений и звонков с незнакомых номеров, бдительность и внимательность.