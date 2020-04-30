Путин пожелал Мишустину скорейшего выздоровления

Владимир Путин пожелал премьер-министру России Михаилу Мишустину скорейшего выздоровления.

«Думаю, вы будете оставаться в такой же хорошей форме, принимать участие в выработке решений по поддержке граждан», - отметил президент.

Также Путин попросил заболевшего коронавирусом Мишустина позвонить ему из больницы.

О том, что российский премьер заразился COVID-19 стало известно вечером 30 апреля.

В свою очередь Мишустин сообщил, что будет соблюдать самоизоляцию и держать связь с кабинетом министров.