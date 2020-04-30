Минпросвещения: учебный год для 1-8 классов многих регионов РФ может закончиться в середине мая

Для учеников с первого по 8 классы во многих регионах Россия учебный год может закончиться в середине мая. Об этом заявил 30 апреля министр просвещения Сергей Кравцов.

«Что касается завершения учебного года, то планируется для 1-8 классов завершить учебный год по решению школ, регионов в середине мая", - сказал Кравцов в эфире канала ОТР.

Он уточнил, что право завершать учебный год раньше есть у регионов и большинство из них планирует им воспользоваться, предает ОТР.

Ранее из-за пандемии коронавируса проверочные работы были перенесены на осень следующего учебного года. При этом оценки за них школьникам выставляться не будут.

Дата проведения ЕГЭ на территории РФ также была перенесена на 8 июня. По словам главы ведомства, дата может быть скорректирована повторно, если распространение коронавирусной инфекции пойдет на спад. А учеников 9 классов освободили от сдачи предмета по выбору в рамках ОГЭ.