Путин согласился назначить Белоусова на должность и.о. премьер-министра России

У премьер-министра РФ Михаила Мишустина диагностировали коронавирус. Об этом глава правительства сообщил президенту страны Владимиру Путину.

На место исполняющего обязанности премьер-министра Мишустин предложил назначить Андрея Белоусова. Президент согласился с этим предложением, соответствующий указ будет подписан в самое ближайшее время.

Президент пожелал Михаилу Мишустину скорейшего выздоровления. Тот, в свою очередь, пообещал придерживаться правил самоизоляции и поддерживать связь с кабинетом министров.