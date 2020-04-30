Путин согласился назначить Белоусова на должность и.о. премьер-министра России
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заболел коронавирусом.
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У премьер-министра РФ Михаила Мишустина диагностировали коронавирус. Об этом глава правительства сообщил президенту страны Владимиру Путину.
На место исполняющего обязанности премьер-министра Мишустин предложил назначить Андрея Белоусова. Президент согласился с этим предложением, соответствующий указ будет подписан в самое ближайшее время.
Президент пожелал Михаилу Мишустину скорейшего выздоровления. Тот, в свою очередь, пообещал придерживаться правил самоизоляции и поддерживать связь с кабинетом министров.