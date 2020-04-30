У Мишустина обнаружили коронавирус
Исполняющим обязанности премьер-министра предложен Андрей Белоусов.
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Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что заразился коронавирусом. Он сам доложил об этом Владимиру Путину на встрече.
Мишустин рассказал, что будет соблюдать самоизоляцию и держать связь с кабинетом министров.
Исполняющим обязанности премьер-министра предложен первый вице-премьер Андрей Белоусов, передает РИА Новости.
Песков добавил, что Мишустина госпитализировали с температурой 39 градусов.