Юнармейцы установили красные звезды на могилах участников Великой Отечественной

Юнармейцы из Самарской области призвали к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне установить на могилах фронтовиков пятиконечные звезды красного цвета, чтобы посетители кладбища издалека видели, где похоронены фронтовики, и могли им поклониться.

Пятиконечные звезды уже подготовлены в Безенчукском районе и с сегодняшнего дня началась их установка на городском кладбище. Установка отличительного знака проходит по согласованию с родственниками и в их присутствии. Место установки на могиле определяет родственник участника войны.

«Мы эту идею поддержали и помогли в ее реализации. Мы провели инвентаризацию центрального кладбища городского поселения Безенчук, выявили захоронения ветеранов Великой Отечественной войны и материально обеспечили этот проект, заказали первую партию "Звезд памяти"», - рассказала глава городского поселения Безенчук Наталья Райская.

Юнармейцы призывают все регионы присоединиться к акции, которую они назвали «Звезда памяти».