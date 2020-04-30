Собянин: Москва, возможно, вышла на пик заболеваемости COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в столице, согласно динамике заболеваемости за последнюю неделю, стабилизировалась.

«Возможно, Москва вышла на пик заболеваемости», - отметил он.

Однако Собянин уточнил, что середина пути в столице еще не пройдена.

«В ситуации с коронавирусом Москва не на середине пути. Пройдено только четверть пути», - подчеркнул мэр.

За последние сутки в России было диагностировано 7099 случаев заражения. Всего за период пандемии всего заболели 106 498 человек, свыше 10 тысяч уже выздоровели.