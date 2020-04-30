Собянин: Москва, возможно, вышла на пик заболеваемости COVID-19
По последним данным, в России инфицированы свыше 100 тысяч человек.
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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в столице, согласно динамике заболеваемости за последнюю неделю, стабилизировалась.
«Возможно, Москва вышла на пик заболеваемости», - отметил он.
Однако Собянин уточнил, что середина пути в столице еще не пройдена.
«В ситуации с коронавирусом Москва не на середине пути. Пройдено только четверть пути», - подчеркнул мэр.
За последние сутки в России было диагностировано 7099 случаев заражения. Всего за период пандемии всего заболели 106 498 человек, свыше 10 тысяч уже выздоровели.