Режим самоизоляции в Подмосковье начал показывать результаты

Действующий в Подмосковье режим самоизоляции жителей уже начал давать результаты в виде снижения количества выявляемых заражений коронавирусом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Самоизоляция начала давать результаты. Если в прошлый раз я говорил о том, что мы исчисляем рост каждый день двузначными числами - 15-17, до 20% доходило, то сейчас мы видим динамику на уровне 5-7%», - отметил он в эфире телеканала «360».

Ранее глава региона заявил, что Московская область вышла на плато по числу случаев заражения коронавирусом.

Напомним, что для жителей Московской области ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса продлены до 11 мая включительно. Соответствующее постановление подписал Воробьев после обращения Владимира Путина к россиянам.

Он добавил, что на майские праздники в регионе планируется усилить патрули для контроля за соблюдением режима самоизоляции. Также планируется внедрить систему обязательного ношения масок при выходе из дома. По его словам, эта мера нужна, чтобы динамика прироста заболевших стала отрицательной.

Число заболевших коронавирусом в России за сутки достигло 7 099 случаев. Всего по стране количество заболевших превысило 100 тысяч пациентов. В Подмосковье с начала распространения эпидемии выявлено 11 710 пациентов.