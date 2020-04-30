Эпидемия фейков: эксперт рассказал об активизации мошенников в обстановке коронавируса

Александр Малькевич, председатель комиссии Общественной палаты РФ по СМИ, описал мошеннические схемы действий, распространившиеся на почве всеобщей озадаченности коронавирусной инфекцией. Как он рассказал в студии «Открытого эфира» на «Звезде», всех мошенников можно разделить на три группы.

«Первая - это конспирологи, у роликов которых миллионы просмотров. Youtube не блокирует их, потому что у него якобы “свобода мнений”, а в России можно нести любую ахинею. При этом сервис блокировал на несколько часов интервью Проценко (главврач больницы в Коммунарке - прим. ред.) и обращение президента. Работает целая группа кибер-волонтеров, которая собирает информацию. Часть роликов блокируют соцсети по нашим обращениям, часть - Роскомнадзор», - рассказал эксперт.

Второй блок, по данным Малькевича, это мошенники, продающие исцеляющие «чудо-маски», «вакцины», витамины и средства для обработки. Отдельно он отметил лиц, рассылающих уведомления о возможности получения материальной помощи от государства за соблюдение режима изоляции и тому подобные сообщения. При этом, как подчеркнул специалист, они также не блокируются администрацией социальных сетей даже в случаях, когда посты, не имеющие никакого отношения к официальным источникам информации, оформляются как относящиеся к федеральным информационным агентствам.

«Третий блок - это то, о чем мы уже говорили, когда в течение полутора дней сотни постов накрыли все региональные паблики, причем, не только крупных, но и маленьких городов», - заявил Милькевич.

Рекомендация здесь может быть только одна: не поддаваться и анализировать источники информации прежде, чем сделать репост. Ведь вирусные фейки сейчас не менее опасны, чем сама пандемия.