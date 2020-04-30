Американский актер Том Хэнкс стал донором плазмы для больных коронавирусом. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

На снимке - пакет плазмы. Под ним актер подписал, что после оформлния всех документов все «просто, как вздремнуть».

Ранее актер и его супруга Рита Уилсон переболели коронавирусом. Она также стала донором плазмы.

До этого супруги сдали кровь, которая может помочь в разработке вакцины от этого заболевания.