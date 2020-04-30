В Праге началась установка памятника власовцам

В Праге в районе Ржепорыйе приступили к установке памятника власовцам.

С инициативой возведения мемориала в конце прошлого года выступил староста Ржепорыйе Павел Новотный. По его словам, именно их силами в 1945 году была освобождена деревня, на месте которой сейчас располагается район.

Староста отметил, что средства на памятную доску выделят из районного бюджета, в частности, налогоплательщикам она обойдется примерно в 6,1 тысячи долларов, пишет РИА Новости.

Решение об установке монумента приняли те же люди, которые голосовали за снос памятника советскому маршалу Коневу, в 1945 году освобождавшему Прагу от нацистов.