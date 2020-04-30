Сбербанк снизит ставки по ипотеке с 6 мая

Сбербанк снизит процентные ставки по ипотечным кредитам в среднем на 0,5 процентного пункта с 6 мая.

В частности, минимальная ставка на приобретение готового жилья с 8,5% годовых снизится до 8,1%, на покупку квартиры в новостройке - 6,5% годовых до 6,2%.

По словам директора дивизиона «ДомКлик» Сбербанка Николая Васева, на протяжении месяца наблюдается восстановление спроса на покупку жилья в ипотеку после его резкого падения.

«Мы сделали все возможное для безопасного и удобного приобретения жилья в ипотеку, запустили дистанционное оформление сделок по всей России», - цитирует его пресс-служба.

Напомним, что правительство России утвердило программу льготной ипотеки под 6,5% годовых 23 апреля 2020 года.