Названы главные «мишени» коронавируса

Заражение коронавирусом следует рассматривать как системный процесс, который поражает организм постепенно. Об этом заявил фармаколог, врач-патологоанатом Александр Эдигер.

«Я считаю, на первом месте эритроциты, на втором эндотелии сосудов, на третьем месте, безусловно, легкие, на четвертом - эпителии кишечника. Это означает, что мишеней много», - рассказал врач.

Он отметил, что восстановление легких после перенесенного заболевания может занять до года, учитывая, что этот процесс находится под врачебным контролем. Также «Москве-24» он заявил, что лечение противовирусными препаратами показывает слабые результаты.

Эпидемия нового типа коронавируса началась в китайском городе Ухань 31 декабря 2019 года. 11 марта ВОЗ признала вспышку заболевания пандемией. На сегодняшний день под ударом болезни оказались почти все страны мира. Число зараженных в мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, составляет свыше трех миллионов человек. Большинство заболевших находятся в США, Испании, Италии, Франции и Германии. Россия находится на восьмом месте по количеству зараженных. Всего в нашей стране с начала распространения эпидемии заразилось более 100 тысяч пациентов. Большинство из них находятся в Москве. количество заболевших превысило 100 тысяч пациентов.