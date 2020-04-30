Ранен, но не сломлен: как один красноармеец убил 300 немцев

Телеканал «Звезда» в рамках проекта «История награды» рассказывает о беспрецедентном подвиге пулеметчика Якова Студенникова, который был совершен во время боев на Орлово-Курском направлении.

Яков Студенников родился 15 марта 1910 года в деревне Моховое (ныне - Орловская область). После школы он работал трактористом, а в 1941 году ушел на фронт.

В июле 1943 года шла ожесточенная борьба на Орлово-Курском направлении. После неудач на флангах 13-й армии немцы бросили огромные силы на то, чтобы взять станцию Поныри. Она занимала важное положение, прикрывая железную дорогу Орел - Курск.

Кровавый бой за Поныри

Станция была хорошо подготовлена к обороне. Ее опоясывали управляемые и неуправляемые минные поля, в землю были зарыты танки, у красноармейцев было достаточно много противотанковой артиллерии. Но против них было 170 немецких танков и САУ, в том числе 40 тяжелых «Тигров», пехота 86-й и 292-й дивизий.

Бои были ожесточенными. 6 июля немцы захватили 1-е Поныри и продвинулись в южном направлении, ко второй полосе обороны, но все три попытки ворваться на станцию были отбиты. 7 июля немцы уже не могли наступать на широком фронте и бросили все свои силы против узла обороны станции. В атаке участвовали в том числе до 40 танков «Тигр».

© Минобороны РФ Владимир Гребнев, РИА Новости

Плотный артиллерийский огонь и «нахальное минирование» пять раз заставляли немцев отходить в исходное положение. В 10 утра двум батальонам немецкой пехоты со средними танками и штурмовыми орудиями все же удалось ворваться на северо-западную окраину 2-х Понырей.

Но введенный резерв командира 307-й дивизии позволил уничтожить прорвавшуюся группу и восстановить положение. Затем последовало множество атак, каждая из которых была отбита.

Один против сотен

Чего это стоило советским солдатам, можно узнать из представления к высшей государственной награде Якова Студенникова. В нем говорится:

«При ожесточенных и непрерывных атаках немецкой пехоты, поддерживаемых танками типа «Тигр», из расчета тов. Суденникова выбыли все номера. Оставшись у станкового пулемета один, раненный, он продолжал вести по противнику губительный огонь. Неоднократные попытки немцев окружить и взять его живым оставались безуспешными. Тов. Студенников, не оставляя занятой позиции, двое суток самоотверженно сражался с атакующим противником. За это время он был трижды ранен. Истекая кровью, он отбил свыше десяти атак немцев. Уничтожил больше 300 солдат и офицеров противника».

Во время контратаки советских войск потерявшего сознание Студенникова подобрали красноармейцы. За проявленный героизм в боях за Поныри ему было присвоено звание Героя Советского Союза

После войны

В больнице красноармеец провел целый год, после чего снова вернулся на фронт. Врачи были готовы демобилизовать солдата, но он потребовал отправить его на фронт, заявив, что уйдет из армии не раньше, чем прозвучит победный салют. Обещание он сдержал.

© Память народа Наградной лист Якова Студенникова

Несмотря на тяжелейшие ранения, Студенников смог прожить после войны долгую жизнь. Он поселился в городе Макеевка Украинской ССР, женился, работал в колхозе, органах внутренних дел. Ушел из жизни 8 января 1987 года.

В 2020 году Яков Студенников увековечен в мультимедийной галерее Минобороны РФ «Дорога памяти».