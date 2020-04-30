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Путин: экстренные меры поддержки экономики должны вступить в силу в ближайшее время

Ирина Егорова
18:00 30.04.2020
Ситуация для людей и предприятий сложная и она требует новых шагов и быстрого, оперативного реагирования, заявил глава РФ.
Путин: экстренные меры поддержки экономики должны вступить в силу в ближайшее время
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Кабмину было поручено подготовить пакет экстренных мер поддержки экономики, которые должны вступить в силу в ближайшее время.

Президент России Владимир Путин сообщил, что ситуация, с которой ежедневно сталкиваются люди и предприятия, сложная.

«Она требует от нас новых шагов, новых действий, быстрого и оперативного реагирования. Такие конкретные предложения готовятся, я знаю, что правительство, администрация президента, все вместе мы работаем над этим», - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.

Ранее Михаилу Мишустину был направлен третий пакет антикризисных мер в условиях пандемии коронавируса. Среди предложений парламентариев значатся тарифные каникулы для предпринимателей, расширение списка наиболее пострадавших от COVID-19 областей экономики и бизнеса, а также снижение НДС и налога на прибыль. 

Ранее глава государства Владимир Путин предложил обеспечить финансовую поддержку малого и среднего бизнеса. Кроме этого лидер страны предложил внести новый вид льготного кредита - займы для бизнеса, направленные на пополнение оборотных средств организаций. 

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