Путин: экстренные меры поддержки экономики должны вступить в силу в ближайшее время

Кабмину было поручено подготовить пакет экстренных мер поддержки экономики, которые должны вступить в силу в ближайшее время.

Президент России Владимир Путин сообщил, что ситуация, с которой ежедневно сталкиваются люди и предприятия, сложная.

«Она требует от нас новых шагов, новых действий, быстрого и оперативного реагирования. Такие конкретные предложения готовятся, я знаю, что правительство, администрация президента, все вместе мы работаем над этим», - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.

Ранее Михаилу Мишустину был направлен третий пакет антикризисных мер в условиях пандемии коронавируса. Среди предложений парламентариев значатся тарифные каникулы для предпринимателей, расширение списка наиболее пострадавших от COVID-19 областей экономики и бизнеса, а также снижение НДС и налога на прибыль.

Ранее глава государства Владимир Путин предложил обеспечить финансовую поддержку малого и среднего бизнеса. Кроме этого лидер страны предложил внести новый вид льготного кредита - займы для бизнеса, направленные на пополнение оборотных средств организаций.