Ученые нашли средство от неизлечимой формы рака

Ученые Научно-исследовательского института Гарварда и Гарвардской школы инженерных и прикладных наук имени Джона Полсона нашли способ терапии неизлечимой формы рака. Он основывается на специальном средстве, которое буквально заставляет клетки макрофаги бороться с опухолью. Специальную клетку, которая и активизирует этот процесс, назвали «рюкзаком». Об открытии сообщило издание Science Advances.

Задач у этой клетки две: во-первых, активизировать процесс борьбы макрофагов с злокачественными клетками с помощью специальных клеток - цитокинов, а во-вторых, не дать поглотить их во время процесса фагоцитоза. С помощью такого механизма макрофаги несколько суток способны уничтожать клетки опухоли.

Этот метод уже показал эффективность даже в борьбе с раком молочной железы, когда иммунитет оказывается очень сильно подавлен.