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Ученые нашли средство от неизлечимой формы рака

Александра Звягина
17:50 30.04.2020
Метод уже показал эффективность в борьбе с раком молочной железы.
Ученые нашли средство от неизлечимой формы рака
© Фото: Louis Reed, unsplash.com

Ученые Научно-исследовательского института Гарварда и Гарвардской школы инженерных и прикладных наук имени Джона Полсона нашли способ терапии неизлечимой формы рака. Он основывается на специальном средстве, которое буквально заставляет клетки макрофаги бороться с опухолью. Специальную клетку, которая и активизирует этот процесс, назвали «рюкзаком». Об открытии сообщило издание Science Advances.

Задач у этой клетки две: во-первых, активизировать процесс борьбы макрофагов с злокачественными клетками с помощью специальных клеток - цитокинов, а во-вторых, не дать поглотить их во время процесса фагоцитоза. С помощью такого механизма макрофаги несколько суток способны уничтожать клетки опухоли.

Этот метод уже показал эффективность даже в борьбе с раком молочной железы, когда иммунитет оказывается очень сильно подавлен.

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