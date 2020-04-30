«Расслабляться рано»: Попова прокомментировала последние данные об инфицированных COVID-19
Всего в России заражены свыше 100 тысяч человек.
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что последние данные по заразившимся коронавирусом должны показать россиянам, что расслабляться рано.
По ее словам, представленная статистика по инфицированным абсолютно точная.
«Учет у нас полицевой - нельзя потерять ни одного человека. При первом же подозрительном тесте начинаются противоэпидемические мероприятия», - подчеркнула Попова.
За последние сутки на территории России зафиксированы 7 099 случаев заражения, всего - 106 498 заболевших..