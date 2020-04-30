«Расслабляться рано»: Попова прокомментировала последние данные об инфицированных COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что последние данные по заразившимся коронавирусом должны показать россиянам, что расслабляться рано.

По ее словам, представленная статистика по инфицированным абсолютно точная.

«Учет у нас полицевой - нельзя потерять ни одного человека. При первом же подозрительном тесте начинаются противоэпидемические мероприятия», - подчеркнула Попова.

За последние сутки на территории России зафиксированы 7 099 случаев заражения, всего - 106 498 заболевших..