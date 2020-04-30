В ВОЗ предупредили россиян о двух ключевых неделях эпидемии

Предстоящие две недели станут для россиян ключевыми. Такое мнение выразила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

«Предстоящие две недели сейчас ключевые, чтобы закончилось распространение вируса, чтобы постоянно падало число новых случаев заражения, а мы могли сказать: да, сейчас возможно рассмотреть, какие меры можно было бы ослаблять», - сказала она.

По мнению представителя ВОЗ, с 12 мая можно начать снимать карантинные ограничения, при условии, что в стране будет постоянно снижаться количество зараженных. Специально для этого ВОЗ подготовила список критериев, которыми нужно руководствоваться при снятии ограничений.

«Но этот период будет тяжелым, потому что движение будет идти то вперед, то назад, так что мы должны научиться жить с этим», - заметила она.

Ранее Вуйнович отметила, что мир неизбежно переживет вторую волну коронавируса. И такое развитие событий будет продолжаться до тех пор, пока не будет создана вакцина от COVID-19.

Однако она отметила хороший иммунитет и состояние здоровья россиян, а также оценила подготовленность систем здравоохранения и санитарно-эпидемиологического надзора.

Число зараженных в мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, составляет больше трех миллионов человек. Большинство заболевших находятся в США, Испании, Италии, Франции и Германии. Россия находится на восьмом месте по количеству зараженных. Всего в России количество заболевших превысило 100 тысяч пациентов.