Снежный плен: поселок в Мурманской области оказался изолирован из-за непогоды

Поселок Туманный в Мурманской области оказался изолирован из-за сильного снегопада, в результате которого уже девять дней дорога для проезда закрыта.

Местные жители и предприниматели обратились к администрации района, чтобы власти смогли организовать для них перевозку продовольствия через заметенный участок.

Трудности заключаются в том, что снег спрессован и, чтобы пробраться через него, специалистам приходится этот снег рыхлить тракторами, после чего роторные машины приступают к уборке.

Переправой продуктов занимаются сотрудники МЧС, которые преодолевают переметенный участок на снегоходах.

Уточняется, что длина такого участка около двух километров, толщина снега - до четырех метров.

Жителей поселка такая погодная аномалия «радует» ежегодно, однако обильное количество снега в этот период уже не наблюдается.