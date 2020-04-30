В Подмосковье могут ввести масочный режим

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что регион готовится к внедрению системы обязательного ношения масок при выходе из дома. По его словам, эта мера нужна, чтобы динамика прироста заболевших стала отрицательной.

«Сегодня я получил предписание главного санитарного врача, мы начинаем готовиться и серьезно внедрять систему строго рекомендуемого ношения масок в общественном транспорте, магазинах, везде, где человек соприкасается с другими», - сказал он.

Напомним, для жителей Московской области ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса продлены до 11 мая включительно. Ранее губернатор региона заявил, что на майские праздники будут усилены патрули полицейских, следящие за соблюдением режима самоизоляции граждан.

Число заболевших коронавирусом в России за сутки достигло 7 099 случаев. Всего по стране количество заболевших превысило 100 тысяч пациентов. В Подмосковье с начала распространения эпидемии выявлено 11 710 пациентов.