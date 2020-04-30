Путин отметил необходимость донорства в период пандемии
Всего в России заражены коронавирусом 106 498 человек.
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Владимир Путин считает, что в сложившейся трудной ситуации из-за пандемии коронавируса благородная деятельность доноров очень востребована и ее необходимо продолжать.
Глава государства рассказал, что когда-то его потрясла история, произошедшая в блокадном Ленинграде, когда жители тоннами сдавали кровь, которую отправляли на фронт.
«Я думаю, что и сегодня в наших условиях, конечно, эта благородная деятельность чрезвычайно востребована», - добавил Путин.
Об этом президент сообщил в рамках видеовстречи с участниками общероссийской акции «Мы вместе» 30 апреля.
По последним данным, в России инфицированы COVID-19 106 498 человек, из которых 7 099 - за последние сутки.