Путин пообещал принять участие в «Бессмертном полку»

Президент России Владимир Путин пообещал принять участие в акции «Бессмертный полк», которая в 2020 году состоится в режиме видеотрансляции из-за пандемии коронавирусной инфекции.

«Я с удовольствием это сделаю. Мне нужно только выбрать форму своего участия. Я подумаю над этим. Но даже не сомневайтесь, я буду душой и сердцем вместе с вами», - сказал президент на встрече с участниками акции «Мы вместе».

Напомним, акция «Бессмертный полк» пройдет 9 Мая в режиме видеотрансляции на более чем 200 медиаэкранах Москвы, online-кинотеатре OKKO и на портале «Бессмертного полка России», сообщили в пресс-службе движения «Волонтеры Победы».