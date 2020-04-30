Путин призвал бизнес к поддержке волонтеров

Президент России Владимир Путин призвал бизнес поддержать волонтеров и активистов социально ориентированных НКО. Об этом он заявил 30 апреля в режиме видеоконференции и встретился с участниками общероссийской акции «Мы вместе». От волонтеров и НКО, по словам российского лидера, зависит решение задач, которые стоят перед страной.

«Волонтеры, сотрудники НКО проявляют себя достойно, как мощная, созидательная, жизнеутверждающая сила», - отметил он.

При этом было замечено, что следует помогать волонтерам не только в условиях коронавируса.

Также он предложил правительству РФ ускорить внесение законопроекта о налоговых льготах для компаний, занимающихся благотворительностью в рамках борьбы с коронавирусом, и продумать дополнительные меры поддержки.

«Нужно обязательно поддержать предпринимателей, которые благотворительную деятельность считают делом своей души и сердца, причем делают этого тогда, когда им самим нелегко», - сказал Путин.

Кроме того, президент поддержал идею распространить на волонтеров ряд программ поддержки медицинских работников, борющихся с коронавирусом.