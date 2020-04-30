Черный дождь прошел в некоторых регионах России

В южных районах Чувашии прошел черный дождь. Кадры природной аномалии опубликованы на канале Дзен | Чувашия в «ВКонтакте».

Местных жителей такое явление очень напугало: машины после дождя все оказались в черной корке, по сточным трубам стекает грязная вода.

Синоптики поспешили успокоить горожан: такое явление связано с резкими порывами ветра, которые приносят из центральных регионов песок. Именно он, смешиваясь с водой, дает такой грязный оттенок.

Похожее явление наблюдали в Мордовии и ряде других областей России.

По прогнозам метеорологов, россиян ждет «нормальное» лето. Температура воздуха в европейской части страны не будет превышать 27 градусов тепла.