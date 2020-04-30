«Сидим дома»: врачи Москвы призвали граждан соблюдать режим самоизоляции на майских праздниках

Врачи медицинских учреждений Москвы на своих личных страницах в социальных сетях призывают серьезно отнестись к ситуации с коронавирусом и отложить планы на майские праздники, не собираться с друзьями и родственниками. По мнению столичных медиков, опасность еще не миновала, ведь ежедневно в Москве выявляется до трех тысяч новых случаев заболевания.

«Весна, праздники, шашлыки! Все устали. Всем хочется свежего воздуха. Особенно, когда за окном синее небо, яркое солнце и распускаются листья. Только ничего в нашей работе не поменялось», - написал Валерий Вечорко, главный врач ГКБ №15 имени О.М. Филатова.

По его словам, количество пациентов и тяжесть течения их болезни остаются прежними. Среди пациентов много молодежи.

«ИВЛ - это не лечение, это способ поддержания жизнедеятельности организма. И лучше туда не попадать. Помните об этом, чтобы майские шашлыки не стали последним воспоминанием в вашей жизни. Останьтесь дома!» - заключил он.

Денис Проценко, главный врач ГКБ №40 в преддверии майских праздников призвал граждан «сидеть дома».

С обращениями к москвичам также выступили Исмаил Османов, главный врач ДГКБ им. Башляевой, Николай Плавунов, главный врач «Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова», Андрей Шкода, главный врач ГКБ №67 им. Ворохобова, Елена Шаклычева-Компанец, главный врач городской поликлиники №69.

О необходимости соблюдения режима самоизоляции в период праздников ранее сообщала и глава Роспотребнадзора Анна Попова. Нарушать режим самоизоляции в предстоящие майские праздники недопустимо, иначе все усилия, принятые ранее, окажутся напрасными, сказала она.

Напомним, президент России Владимир Путин объявил период нерабочих дней в России до 11 мая. 6,7 и 8 мая признаны нерабочими с сохранением заработной платы.

Число заболевших коронавирусом в России за сутки достигло 7 099 случаев. Всего по стране количество заболевших превысило 100 тысяч пациентов. Большинство из них находятся в Москве.