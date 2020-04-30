Только два раза в неделю: нижегородцам разъяснили правила поездки на дачу

Для поездки на дачу жителям Нижегородской области необходимо предоставить документы, подтверждающие право собственности на соответствующее имущество, говорится на сайте областного правительства.

Новые поправки в указ о режиме повышенной готовности региона в период пандемии COVID-19 внес губернатор Глеб Никитин 30 апреля.

Уточняется, что выезд и въезд из города разрешен не чаще двух раз в неделю.

Также действуют ограничения и на поездки на транспорте в магазин, аптеку и к родственникам - не более одного раза в сутки. Пропуск на работу можно оформить не чаще двух раз в неделю.

Помимо этого на прогулку или пробежку разрешается выходить один раз в день не дальше 300 метров от дома, однако для этого необходимо оставить заявку на портале «Карта жителя».

Согласно данным оперштаба, в Нижегородской области коронавирус диагностирован у 1 944 человек, среди которых 226 выздоровели, 12 умерли.