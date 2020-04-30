Путин поддержал идею выйти 9 Мая на балкон и спеть «День Победы»

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею выйти 9 Мая на балконы своих квартир и исполнить песню «День Победы».

«С удовольствием это сделаю, мне нужно только выбрать форму своего участия. Я подумаю над этим обязательно. Но даже не сомневайтесь - я буду душой и сердцем вместе с вами», - пообещал Путин представителям движения «Волонтеры Победы».

Активисты попросили российского лидера и в этот раз поддержать их акцию, ведь Путин традиционно принимает участие в шествии «Бессмертного полка».

Инициатива изначально принадлежала народному артисту СССР Василию Лановому. Он предложил россиянам в 19.00 выйти на балконы и всем вместе спеть песню «День Победы».

В этом году из-за пандемии коронавируса все массовые мероприятия к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, которые были запланированы на 9 мая, в том числе шествие «Бессмертного полка» и парад на Красной площади, отложены. В День Победы состоится только авиационная часть парада, акция «Бессмертный полк» пройдет онлайн, а по окончании праздника в Москве и еще пяти городах-героях прогремят салюты.

Традиционный парад на Красной площади и шествие «Бессмертного полка» пройдут позже, когда ситуация будет безопасной.