Путин назвал главное качество россиян, которое помогает справляться с трудностями

Президент России Владимир Путин отметил, что страна всегда боролась с напастями «всем миром», объединяя усилия.

«Это буквально в крови, в генетическом коде россиян», - подчеркнул президент на встрече с участниками общероссийской акции «Мы вместе» по вопросу поддержки социально ориентированных организаций.

Путин выразил свою благодарность волонтерам, НКО и всем неравнодушным людям, которые оказывают помощь тем, кто в ней нуждается. Не обошел президент вниманием и деятелей культуры, журналистов и предпринимателей.

«Вообще всем - всем, кто в эти непростые дни не остался в стороне и проявил душевную щедрость, а подчас и настоящий гражданский героизм - без всякого преувеличения», - отметил Путин.

Он особенно подчеркнул, что сейчас, в это тяжелое время активисты доказывают стремление объединяться своей самоотверженной работой.

Общее число зараженных коронавирусом в России уже более 100 тысяч человек. Выздоровели 11619 пациентов.