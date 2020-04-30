Путин назвал главное качество россиян, которое помогает справляться с трудностями
Президент России Владимир Путин отметил, что страна всегда боролась с напастями «всем миром», объединяя усилия.
«Это буквально в крови, в генетическом коде россиян», - подчеркнул президент на встрече с участниками общероссийской акции «Мы вместе» по вопросу поддержки социально ориентированных организаций.
Путин выразил свою благодарность волонтерам, НКО и всем неравнодушным людям, которые оказывают помощь тем, кто в ней нуждается. Не обошел президент вниманием и деятелей культуры, журналистов и предпринимателей.
«Вообще всем - всем, кто в эти непростые дни не остался в стороне и проявил душевную щедрость, а подчас и настоящий гражданский героизм - без всякого преувеличения», - отметил Путин.
Он особенно подчеркнул, что сейчас, в это тяжелое время активисты доказывают стремление объединяться своей самоотверженной работой.
Общее число зараженных коронавирусом в России уже более 100 тысяч человек. Выздоровели 11619 пациентов.