Ученые рассказали о влиянии кофе на ДНК
По словам экспертов, напиток также снижает риск сердечных заболеваний.
© Фото: Paul Meima, ZUMAPRESS.com, Globallookpress
Частое употребление кофе является для человека полезным и может привести к положительным изменениям в организме. Об этом заявили специалисты медцентра университета Эразма в Нидерландах.
В ходе исследования ученые выяснили, что любители кофе имеют заниженный риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Помимо этого, эксперты изучили влияние напитка на определенные эпигенетические маркеры и установили, что кофе вносит изменения в химические метки ДНК человека.
Отмечается, что в некоторых случаях произошедшие изменения могут передаваться следующим поколениям. Однако точного объяснения этого феномена пока нет, говорится в материале Newscientist.