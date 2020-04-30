Ученые рассказали о влиянии кофе на ДНК

Частое употребление кофе является для человека полезным и может привести к положительным изменениям в организме. Об этом заявили специалисты медцентра университета Эразма в Нидерландах.

В ходе исследования ученые выяснили, что любители кофе имеют заниженный риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Помимо этого, эксперты изучили влияние напитка на определенные эпигенетические маркеры и установили, что кофе вносит изменения в химические метки ДНК человека.



Отмечается, что в некоторых случаях произошедшие изменения могут передаваться следующим поколениям. Однако точного объяснения этого феномена пока нет, говорится в материале Newscientist.