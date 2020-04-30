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ИКАО создала специальную группу по восстановлению авиации на фоне COVID-19

Анна Берестовая
01:46 30.04.2020
Группа будет заниматься координацией действий промышленности и правительства стран, касающихся сектора гражданской авиации.
ИКАО создала специальную группу по восстановлению авиации на фоне COVID-19
© Фото: pixabay.com

В связи с высоким ущербом, нанесенным гражданской авиации из-за распространения пандемии коронавирусной инфекции была создана специальная группа по восстановлению авиации. Ее формирование была инициирована Международной организацией гражданской авиации (ИКАО)

В создании группы приняли участие представители 36 стран организации. Об этом решении было сообщено на сайте ИКАО.

Отмечается, что новая группа будет способствовать контактам и координации действий правительства и промышленности в государствах, выпуская соответствующие стратегические и политические рекомендации. Целью ее работы будет устранение наиболее актуальных проблем сектора.

В ее состав будут включены члены совета правления ИКАО, избранные представители отрасли гражданской авиации, а также представители ВОЗ и Всемирной туристской организации. Председателем станет француз Филипп Берту из Совета. Первые итоги деятельности группы будут ожидаться к концу мая.

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