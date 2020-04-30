В Одинцово ограбили склад с термометрами и масками на 60 миллионов рублей
Также грабители забрали мобильные телефоны и деньги трех граждан Китая, которые работали на складе.
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости
Склад в подмосковном городе Одинцово 30 апреля подвергся налету вооруженной группы бандитов. Грабители вынесли оттуда 600 коробок с немедицинскими одноразовыми масками и электронными термометрами.
Злоумышленники, проникнув внутрь, связали троих граждан Китая, работников склада, и вдобавок забрали у них смартфоны и наличные деньги.
В полицию обратился один из пострадавших, который работает старшим менеджером компании из Благовещенска, а в Подмосковье арендует склад. Следователи завели уголовное дело по статье «Разбой». Сейчас идет поиск злоумышленников, передает «360».