В Одинцово ограбили склад с термометрами и масками на 60 миллионов рублей

В полицию обратился один из пострадавших, который работает старшим менеджером компании из Благовещенска, а в Подмосковье арендует склад. Следователи завели уголовное дело по статье «Разбой». Сейчас идет поиск злоумышленников, передает « 360 ».

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