В Роспотребнадзоре рассказали, чем может обернуться нарушение самоизоляции на праздниках

Глава столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева сообщила, что в Москве при массовом нарушении режима самоизоляции на майские праздники может быть новый всплеск заболеваемости COVID-19.

Она отметила, что в случае нарушения ограничений рост числа заражённых будет к 1 июня.

Ближайшие две недели для россиян будут самыми важными, так как ожидается пик коронавируса, добавила Андреева в интервью «Москва 24».

Уточняется, что на данный момент в Москве идет плавный прирост инфицированных - 5-6%. Избежать резких скачков заболевания удалось благодаря оперативным ограничительным мерам, в частности, введение режима самоизоляции.

Андреева подчеркнула, что в случае ухудшения ситуации в период майских праздников «ни о каком снятии изоляции речи быть не может.

По последним данным оперштаба, всего в России инфицированы 106 498 человек, 11 619 - выздоровели, 1073 - скончались.