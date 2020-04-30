Строгие ограничения: как проходит режим самоизоляции в регионах РФ

Для того, чтобы не допустить развития эпидемии COVID-19, своевременные меры принимаются во многих регионах России. В Алтайском крае с 1 мая вводится пропускной режим с соседними областями: все въезжающие туда обязаны будут соблюдать двухнедельную самоизоляцию. Но есть и те города, где жизнь потихоньку начинает возвращаться в прежнее русло. Конечно, при соблюдении всех мер предосторожности.

На границе между Новосибирской областью и Алтайским краем госавтоинспекторы проверяют документы как у грузовых машин, так и у пассажирских. Уже с завтрашнего дня все пребывающие жители региона, будут обязаны самоизолироваться на 14 дней.

Местные власти ужесточают пропускной режим, поэтому водителям приходится менять свои планы. Многие загнали свои автобусы в гаражи, там они времени не теряют, ремонтируют.

На них, после окончания изоляции, планируют вести в край – туристов, от которых, кстати, отгородились местные власти.

«Если нужно сегодня закрыться, чтобы в ближайшем будущем открыться. То мы готовы. Чем мы просто продлим эту историю еще на несколько месяцев», - поясняет руководитель Алтайской ассоциации туризма Александра Томашевич.

Ужесточают режим не только на Алтае. Жители Владивостока теперь обязаны появляться в общественных местах только в средствах индивидуальной защиты. Сами же приморцы, к такому нововведению отнеслись с пониманием.

В самом западном городе страны, Калининграде, наоборот, немного ослабили режим. Область лишь в середине списка регионов по количеству заболевших коронавирусом. В Калининграде открылись непродовольственные магазины. Владельцы должны строго выполнять требования эпидемиологической безопасности. Горожане выстроились в огромные очереди у строительного гипермаркета. Но, социальную дистанцию, все же соблюдают.

А в Карелии на магистралях появились машины автошкол. Власти разрешили. Но, чтобы начать обучение, пришлось сначала обеспечить сотрудников и учеников всеми необходимыми средствами защиты.

В Ленинградской области начали работать салоны красоты. Правда, график сокращенный. Условия - еще более тщательное соблюдение стерильности: дезинфекция приборов, обеззараживание помещений. Но все же, безопасную дистанцию с посетителями соблюдать не получается.

Между тем, российские эпидемиологи начали разрабатывать план выхода из режима самоизоляции. Представить его должны 5 мая.