ВОЗ предрекла миру вторую волну коронавируса

Мир неизбежно переживет вторую волну коронавируса. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

Дело в том, что у населения нет иммунитета к новой болезни, и вероятно, он не успеет выработаться. Поэтому такое развитие событий неизбежно до того момента, пока не будет создана вакцина от COVID-19.

Однако по словам Вуйнович, система здравоохранения сможет использовать приобретенный опыт, чтобы минимизировать последствия от второй волны.

«Мы ожидаем, что и система здравоохранения, и система санитарно-эпидемиологического надзора смогут работать вместе», - сказала она в интервью ТАСС.

Как сообщили в оперативном штабе, за последние сутки в России подтвердились диагнозы у 7099 новых пациентов с COVID-19. А вот днем ранее положительный тест на COVID-19 был зафиксирован только у 5841 пациентов.