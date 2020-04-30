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В Краснодарском крае режим карантина продлили до 12 мая

Ирина Егорова
14:33 30.04.2020
Все жители региона без исключения обязаны ходить в медицинских масках.
В Краснодарском крае режим карантина продлили до 12 мая
© Фото: Николай Хижняк, РИА Новости

Режим карантина продлен до 12 мая в Краснодарском крае, об этом 30 апреля на совещании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

Он отметил, что такая необходимость вводится из-за того, что число заболевших продолжает расти. Поэтому отказаться от карантина на данный момент невозможно.

«По-другому действовать мы не можем, не имеем права. Проблем много, но другого пути у нас нет», - отметил Кондратьев.

По его словам, все прежние меры контроля остаются в силе. Между муниципальными образованиями продолжит действовать пропускной режим. Сохраняется беспропускное окно с 10.00 до 16.00 в городах. Также продолжает действовать запрет на бронирование номеров в гостиницах до 1 июня. Уточняется, что все жители региона без исключения обязаны ходить в медицинских масках.

На территории Краснодарского края карантин был введен 31 марта. Президент России Владимир Путин продлил нерабочие дни до 11 мая. По его словам, выход из режима ограничений будет происходить поэтапно с 12 мая.

По последним данным, в Краснодарском крае зарегистрировано 1017 случаев заболевания, при этом 251 пациент выздоровел, а 20 умерло. Всего в России более 100 тысяч пациентов с COVID-19. Большинство из них находятся в Москве.

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