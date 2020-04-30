«Смерш. Без лжи и фальши»: о чем рассказывает фильм, снятый ФСБ

Фильм «Смерш. Без лжи и фальши» был создан Управлением ФСБ России по Центральному военному округу совместно с Управлением архивами Свердловской области, Государственным архивом административных органов Свердловской области при поддержке ДВКР ФСБ России в 2019 году.

В фильме в доступной для зрителей форме рассказывается об истории образования ГУКР Смерш НКО СССР, а также путем предоставления документальных доказательств и свидетельств очевидцев разоблачаются циркулирующие в ряде СМИ ложные заявления о якобы преступной деятельности сотрудников военной контрразведки во время Великой Отечественной войны.

Подразделение Смерш было создано Совнаркомом СССР для борьбы с иностранными агентами на территории Советского Союза. Название стало сокращением от лозунга «Смерть шпионам!».

За время Великой Отечественной войны контрразведчики обезвредили более 30 тысяч шпионов, более шести тысяч террористов и 3,5 тысячи диверсантов.

По вопросам и справкам, касающимся фильма, можно обращаться к полковнику Буйских Олегу Николаевичу по телефону +7 (912) 261-43-21.