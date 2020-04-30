В Госдуме предложили обнулить ставку НДС на детские товары

Ставку НДС на детские товары могут обнулить до конца 2020 года. С таким предложением выступил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров.

Депутат отметил, что данное предложение он решил внести, поскольку из-за пандемии коронавируса в РФ снизилась покупательская способность граждан. Соответственно, их нужно поддержать в этот момент, что особенно касается семей с детьми.

«Одной из мер поддержки может стать обнуление НДС на детские товары, что приведет к снижению расходов домохозяйств на данную продукцию», - цитирует RT обращение Федорова к премьер-министру Михаилу Мишустину.

Законодатель напомнил, что сейчас детская продукция (игрушки, одежда, детское питание и так далее) в зависимости от категории облагается налогом на добавленную стоимость в размере 10% и 20%.