В Иркутской области загорелись восемь домов
Пожар распространился на площадь 800 квадратных метров. Из-за сильного ветра есть угроза распространения огня на соседние здания.
© Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС РФ
Восемь домов загорелись в иркутском городе Зима на 800 квадратных метров.
Изначально возгорание возникло в жилом секторе на одном из приусадебных участков на улице Энгельса. Далее распространилось на соседние надворные постройки и жилые дома. Развитию пожара способствовал ветер и плотная деревянная застройка на участках.
Всего в тушении задействованы 48 человек личного состава и 10 единиц техники МЧС России и пожарный поезд. Оно осложнено сильным ветром.
«Тушение осложняется и отсутствием воды на месте пожара. Забор воды для тушения осуществляется при помощи пожарно-насосной станции, установленной на реке Тиман на расстоянии 500 метров», - сообщается на сайте МЧС по Иркутской области.
Погибших и пострадавших нет, сказано в сообщении.