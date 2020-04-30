В Иркутской области загорелись восемь домов

Восемь домов загорелись в иркутском городе Зима на 800 квадратных метров.

Изначально возгорание возникло в жилом секторе на одном из приусадебных участков на улице Энгельса. Далее распространилось на соседние надворные постройки и жилые дома. Развитию пожара способствовал ветер и плотная деревянная застройка на участках.

© МЧС РФ

Всего в тушении задействованы 48 человек личного состава и 10 единиц техники МЧС России и пожарный поезд. Оно осложнено сильным ветром.

«Тушение осложняется и отсутствием воды на месте пожара. Забор воды для тушения осуществляется при помощи пожарно-насосной станции, установленной на реке Тиман на расстоянии 500 метров», - сообщается на сайте МЧС по Иркутской области.

Погибших и пострадавших нет, сказано в сообщении.