Число заболевших коронавирусом в РФ установило рекорд

В России установлен самый большой результат по заболевшим коронавирусом за сутки. Впервые за все время ведения статистики суточный прирост заболевших составил 7,1 %.

Как сообщили в оперативном штабе, за последние сутки подтвердились диагнозы у 7099 новых пациентов с COVID-19. А вот днем ранее положительный тест на COVID-19 был зафиксирован только у 5841 пациентов.

Таким образом общее число зараженных коронавирусом в России уже более 100 тысяч человек. Выздоровели 11619 пациентов, умерло 1073 человека.