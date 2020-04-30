Собянин рассказал о порядке продления пропусков

Сергей Собянин подписал новый указ, который определяет порядок переоформления цифровых пропусков в связи с продлением срока действия временных ограничений в столице до 11 мая. Рабочие пропуска, которые изначально оформлялись до 30 апреля, автоматически продлеваются до 4 мая.

Если человек планирует пользоваться таким пропуском и дальше, то до 4 мая ему необходимо продлить пропуск самостоятельно. Для этого надо зайти на сайт nedoma.mos.ru, нажать кнопку «Продлить цифровой пропуск», ввести код старого пропуска, ввести специальный код, который придет на мобильный телефон и получить новый код.

Действовать он будет по 11 мая.

Уточняется, что порядок оформления цифровых пропусков для разовых поездок остается прежним. Их можно получить два раза в неделю, а для поездок в медицинские учреждения и волонтерской деятельности – ежедневно. По-прежнему получать цифровые пропуска не обязаны военные, правоохранители и другие обладатели удостоверений гособразца.

Цифровые пропуска были введены в Москве и Подмосковье с 15 апреля. Заказать Он представляет собой специальный код, который состоит из цифр и букв. Он необходим как для тех, кто передвигается на личном автомобиле, так и для пассажиров общественного транспорта. В этот период в общественном транспорте вход будет доступен только по карте «Тройка», которая привязана к цифровому пропуску. Автомобилистов - нарушителей режима будут выявлять при помощи камер видео- и фотофиксации. Данный формат контроля подхватили и некоторые регионы страны.

Некоторые граждане могут столкнуться с тем, что их пропуск аннулируют. Например, в случае, если человеку положен режим самоизоляции. Так, в Москве уже аннулировали больше 20 тысяч рабочих пропусков, которые были оформлены горожанами с коронавирусной инфекцией или ОРВИ.