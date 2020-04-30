Песков опроверг информацию о возможных денежных выплатах россиянам
По его словам, СМИ неверно трактовали его слова о возможном оказании прямой материальной помощи на фоне осложнения экономической ситуации из-за коронавируса.
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию о возможном оказании россиянам прямой материальной помощи на фоне осложнения экономической ситуации из-за коронавируса.
«Это ошибочная подача информации», - отреагировал пресс-секретарь главы РФ.
Он заявил, что СМИ неверно трактовали его слова.
Песков в интервью RTVI не исключил возможности прямой материальной помощи, отметив, что главное - это дать возможность экономической жизни продолжаться.