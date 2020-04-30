Названы самые опасные хронические заболевания при коронавирусе

Ученые выявили самые опасные заболевания при коронавирусе. Именно они осложняют ход течения болезни и повышают риск летальности. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В выборке, которой пользовались ученые, более 16 тысяч больных COVID-19, которые были доставлены в госпитали Великобритании. Из них хотя бы одно хроническое заболевание имеют 53% зараженных.

На первом месте в рейтинге самых опасных заболеваний – деменция. Она повышает риск летального исхода на 39%. Следом – ожирение. Его показатель – 37%. На третьем месте – сердечно-сосудистые заболевания. Они повышают риск на 31%.

Также неблагоприятно сказываются на течении болезни астма, диабет и болезни почек.

Сейчас по данным ВОЗ Великобритания входит в число стран наиболее подверженных коронавирусу.

Специалисты советуют не бросать пить обычные препараты, которые прописаны при наличии заболеваний сердца, если у вас диагностировали COVID-19.