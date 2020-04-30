Погоня со стрельбой: в Москве задержали нарушителей самоизоляции

В Москве сотрудники ГИБДД со стрельбой задержали нарушителя самоизоляции. Молодой человек 26 лет попытался скрыться от полицейских на своей машине, после того, как они предложили ему остановиться. Заставив представителей ГИБДД ринуться за ним в погоню, правоохранители сделали предупредительный выстрел в воздух. Но остановить нарушителя удалось только после того, как сотрудники открыли огонь по колесам авто.

Инцидент произошел на шоссе Энтузиастов. Выяснилось, что в салоне, кроме самого водителя, находились еще несколько пассажиров. Никто из них не имел пропусков. Нарушителей оштрафовали, а водителя арестовали на пять суток.

Напомним, что для передвижения по Москве и Подмосковью с 15 апреля необходимо иметь с собой цифровой пропуск. Он представляет собой специальный код, который состоит из цифр и букв. Он необходим как для тех, кто передвигается на личном автомобиле, так и для пассажиров общественного транспорта. В этот период в общественном транспорте вход будет доступен только по карте «Тройка», которая привязана к цифровому пропуску. Автомобилистов - нарушителей режима будут выявлять при помощи камер видео- и фотофиксации. Так как режим самоизоляции был продлен до 11 мая, то все рабочие пропуска автоматически были продлены до 4 мая. Если человек планирует пользоваться таким пропуском и дальше, то до 4 мая ему необходимо продлить пропуск или сделать новый. Действовать он будет по 11 мая.