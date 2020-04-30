Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Песков: решения о выходе из режима самоизоляции будут принимать после майских праздников

Валентина Пескова
13:13 30.04.2020
Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, у Кремля нет вопросов в связи с мерами, введенными мэрией Москвы по усилению режима самоизоляции.
Песков: решения о выходе из режима самоизоляции будут принимать после майских праздников
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Globallookpress

Режим самоизоляции в Российской Федерации решением президента РФ продлен в стране до окончания майских праздников 11 мая. О том, каким образом Россия будет выходить из него, станет известно после этой даты, когда глава государства огласит новое постановление.

«Решения о выходе из режима самоизоляции будут принимать после майских праздников», - пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля при этом заметил, что у президента нет вопросов в связи с мерами, введенными мэрией Москвы для усиления режима самоизоляции. А то, что он периодически нарушается, то это проблема самих жителей столицы, а не властей города.

Комментируя статистику заболеваемости COVID-19, Песков заявил, что «пока не время расслабляться и выходить на улицу».

По данным на 30 апреля в России за последние сутки прибавилось 7099 пациентов, зараженных COVID-19. Таким образом общее их число cоставляет уже 106498 пациентов. 11619 человек выздоровели, 1073 умерло.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата26.04.2020, 13:53
На следующей неделе Путин может выступить с новыми заявлениями о перспективах ситуации с коронавирусом
Дата29.04.2020, 23:59
Ледовая разведка: Ту-142 Северного флота провели полет в дальней морской зоне
Дата28.04.2020, 09:25
Олимпийские игры в Токио оказались под угрозой отмены
Дата30.04.2020, 13:01
Штурмовик «Ил-2»: «мясник» для вермахта
Дата30.04.2020, 08:05
Легендарная реликвия: как штурмовой флаг Идрицкой стрелковой дивизии превратился в Знамя Победы
Дата13.01.2020, 11:02
Минобороны подняло по тревоге несколько тысяч военных в Подмосковье: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Коронавирус
13:43 В стране и мире
Число заболевших коронавирусом в РФ установило рекорд
13:32 В стране и мире
Названы самые опасные хронические заболевания при коронавирусе
13:13 В стране и мире
Песков: решения о выходе из режима самоизоляции будут принимать после майских праздников
13:03 В стране и мире
Песков оценил действия властей Москвы по предупреждению распространения коронавируса
12:17 В стране и мире
Видео
Врач-кардиолог предупредил об опасности коронавируса при наличии сердечно-сосудистых заболеваний
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
13:43 В стране и мире
Число заболевших коронавирусом в РФ установило рекорд
13:35 В стране и мире
Видео
Собянин рассказал о порядке продления пропусков
13:17 Армия
Видео
Десантирование из «Терминаторов»: разведчики ЮВО выполнили прыжки с парашютом
13:13 В стране и мире
Песков: решения о выходе из режима самоизоляции будут принимать после майских праздников
13:06 В стране и мире
Песков опроверг информацию о возможных денежных выплатах россиянам
События дня
События дня
Коронавирус
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
«Как хочешь, мы шьем флаги»: дочь Халдея рассказала, как появилось знамя с легендарного снимка
Назван самый полезный способ приготовить кофе
Названа причина тяжелого поражения легких при коронавирусе
В Минздраве назвали главный симптом заражения COVID-19
Видео
«Самое время бросить курить»: врач рассказал о пользе отказа от сигарет во время пандемии COVID-19
Ученые рассказали, как продлить жизнь с помощью кофе
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.