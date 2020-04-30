Песков: решения о выходе из режима самоизоляции будут принимать после майских праздников

Режим самоизоляции в Российской Федерации решением президента РФ продлен в стране до окончания майских праздников 11 мая. О том, каким образом Россия будет выходить из него, станет известно после этой даты, когда глава государства огласит новое постановление.

«Решения о выходе из режима самоизоляции будут принимать после майских праздников», - пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля при этом заметил, что у президента нет вопросов в связи с мерами, введенными мэрией Москвы для усиления режима самоизоляции. А то, что он периодически нарушается, то это проблема самих жителей столицы, а не властей города.

Комментируя статистику заболеваемости COVID-19, Песков заявил, что «пока не время расслабляться и выходить на улицу».

По данным на 30 апреля в России за последние сутки прибавилось 7099 пациентов, зараженных COVID-19. Таким образом общее их число cоставляет уже 106498 пациентов. 11619 человек выздоровели, 1073 умерло.