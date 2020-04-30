Песков оценил действия властей Москвы по предупреждению распространения коронавируса

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о зависимости между снижением индекса самоизоляции в Москве и ответственности за это властей столицы, заверил, что мэрия делает все, чтобы не допустить распространения вируса.

Он также подчеркнул, что граждане сами ответственны за соблюдения режима самоизоляции.

«У нас у всех вопросы только к себе должны быть в этой ситуации. Мэрия делает все, что возможно», - прокомментировал Песков.

Число заболевших коронавирусом в России за сутки достигло 7 099 случаев. Всего по стране количество заболевших превысило 100 тысяч. Больше всего новых пациентов в Москве - 3 093 человека.