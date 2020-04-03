В РПЦ анонсировали онлайн-трансляцию служения на Пасху

Празднование Пасхи может ограничиться онлайн-трансляцией патриаршего богослужения по телевидению, сообщил руководитель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Данные меры могут быть приняты из-за распространения коронавируса и верующим необходимо быть готовыми к тому, что придется отказаться от посещения храма.

По его словам, окончательное решение по поводу допуска верующих на службу в ближайшее время объявит патриарх Московский и всея Руси Кирилл, пишет РИА Новости.

Незадолго до этого глава РПЦ обратился к верующим с призывом строго исполнять рекомендации властей, которые были приняты для борьбы с коронавирусом.

Из-за пандемии COVID-19 в большинстве регионов России был введен режим жесткой самоизоляции.