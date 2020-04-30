Врач-кардиолог предупредил об опасности коронавируса при наличии сердечно-сосудистых заболеваний

Cердечно-сосудистая система является главной у человека, и если она перестанет функционировать, нарушатся и другие функции организма. Поэтому при наличии заболеваний сердца пациентам, заразившимся инфекцией коронавируса, следует быть особенно внимательными. Об этом рассказал «Звезде» кардиолог, доктор медицинских наук Юрий Кремнев.

«Если у человека имеется ишемическая болезнь сердца или гипертоническая болезнь сердца, то при них чаще всего возникает сердечная недостаточность. Соответственно, если у него и так хроническая стадия заболевания или возникло ухудшение состояния, при наложении на него еще и инфекции COVID-19 самочувствие становится резко тяжелее. Организму становится сложнее насыщать кислородом кровь и легкие», - пояснил кардиолог.

Специалисты оперативного штаба по борьбе с коронавирусом напоминают, что коронавирусная инфекция тесно связана с сердечно-сосудистыми заболеваниями, поэтому тяжело чаще всего болеют люди старше 60-65 лет.

Медики предупреждают, что ни при каких обстоятельствах не стоит отменять терапию, прописанную лечащим врачом при заболеваниях сердца, если пациент заразился еще и COVID-19. А если ситуация требует консультации со специалистом, следует сразу обратиться в поликлинику, пока не наступило осложнение.